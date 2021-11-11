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Россия забила Кипру шесть голов в матче отборочного турнира ЧМ

Иван Юминов

Спорт
Россия забила Кипру шесть голов в матче отборочного турнира ЧМ
Фото: Telegram / teamrussia

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:0.

Голами отличились Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты), Федор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (56-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (81-я). В заключительном туре квалификационного турнира Россия сыграет с хорватами 14 ноября в Сплите.

Сборная России по итогам девяти матчей лидирует в группе H с 22 очками. На второй строчке с 17 баллами расположилась Хорватия.

1 ноября тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 футболистов, среди которых четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). Среди вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

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