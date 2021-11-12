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Чему учат в фотокружках проекта «Московское долголетие»

Виктория Сикерина

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Чему учат в фотокружках проекта «Московское долголетие»
Фото: Пресс-служба проекта «Московское долголетие»

Занятие творчеством в серебряном возрасте благоприятно влияет на качество жизни, эмоциональное и физическое состояние человека. В проекте «Московское долголетие» представители старшего поколения учатся рисовать, петь, танцевать, шить, изучают азы актерского мастерства, пишут мемуары и многое другое.

К творческим активностям можно отнести и занятия в фотокружках. Преподаватели проекта уверены, что фотографии давно стали одним из направлений современного искусства, а обучение фотосъемке помогает расширять творческие способности, образное мышление, а также бороться с унынием. Сегодня в «Московском долголетии» открыто 27 групп по фото- и видеосъемке, в которых в онлайн-формате занимается более 1,7 тысячи человек.

— Современное искусство уже невозможно представить без фотографий, а многие работы известных фотографов наравне с живописными полотнами украшают коллекции музеев. Мы все время стараемся запечатлеть важные моменты. При этом, чтобы получались красивые фотографии, все-таки необходимо обладать определенными знаниями и навыками. На занятиях в «Московском долголетии» мы с моими учениками изучаем теоретические основы, применяем их на практике, развиваем образное мышление и учимся видеть по-новому окружающий мир, — говорит Татьяна Терехова, преподаватель проекта «Московское долголетие», профессиональный журналист и фотограф.

Участники проекта знакомятся с теоретическими основами фотоискусства: построением кадра, основами композиции, режимами съемки, балансом белого, теорией цвета, жанрами фотографии и многим другим. По словам Татьяны Тереховой, все полученные знания затем отрабатываются и разбираются на практике.

— Все полученные теоретические знания участники отрабатывают на практике. Сейчас наши занятия проходят онлайн, для каждой темы я готовлю отдельный материал с презентацией и примерами работ. Затем участники отрабатывают теорию на практике, получают домашнее задание и делают снимки, которые просматриваю и потом подробно разбираем с ними. Но главное, чему стараюсь научить своих учеников — сместить жизненный фокус на позитив и показать, что мир прекрасен — люди, вещи, предметы, архитектура, природа — все достойно их внимания и может попасть в объектив камеры, — говорит преподаватель.

Для занятий в фото- и видеокружках необязательно иметь фотоаппарат, можно делать снимки на телефон или планшет.

Также Татьяна рассказала, что ее ученики создали специальный чат, в котором делятся своими фотоработами и идеями, обсуждают их и дают друг другу советы.

На занятия в фотокружках «Московского долголетия» приходят не только любители, но и те, кто увлекается фотоискусством уже давно. Например, участник проекта Александр Смагин рассказал, что фотографирует с молодости и даже выбирается на фотопрогулки вместе с другом. А на занятия проекта пришел, чтобы узнать последние современные тенденции и повысить уровень мастерства.

— Благодаря занятиям расширил свой кругозор и узнал много новых техник и приемов. Я не профессионал, но уже давно увлекаюсь фотографией. Сейчас увидел прогресс, сравнивая старые снимки и те, что делаю сейчас, — говорит Александр Смагин.

А участница проекта Ольга Хабирова мечтала стать фотографом с юности и, узнав о фотокурсах, сразу записалась. Совсем недавно у Ольги появился современный смартфон, на который она и делает свои фотошедевры.

— Я очень активный человек, часто посещаю музеи, выставки, театры, много гуляю по городу и всегда хочется запечатлеть ту красоту, которая меня окружает. Очень люблю фотографировать, а, благодаря занятиям, могу научиться делать красивые кадры и передавать через фото эмоции и настроение. Ведь фотография — это такие же картины, только вместо кистей и красок у нас объектив, — говорит Ольга Хабирова.

Подать заявку и выбрать занятия проекта «Московское долголетие» можно по телефонам территориального центра социального обслуживания столицы или на сайте.

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