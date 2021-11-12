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Виртуальная лаборатория по черчению появилась в библиотеке «МЭШ»

Михаил Алимов

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Виртуальная лаборатория по черчению появилась в библиотеке «МЭШ»

В библиотеке «МЭШ» доступна новая виртуальная лаборатория по черчению. Она предназначена для учеников 7-11 классов и помогает изучать чертежи и материалы различной сложности.

Для черчения в виртуальном пространстве используются те же инструменты, что и во время работы на бумаге. Например, циркуль или транспортир. Пользователям предлагается множество форматов — можно делать чертежи на холсте размером от А4 до А0.

Есть возможность сохранить работу на любом этапе. В то же время процесс максимально приближен к реальности — чтобы исправить ошибку в чертеже нельзя просто нажать кнопку отмены. нужно воспользоваться специальным ластиком, как это было бы в бумажном варианте, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале ноября в мобильном приложении «Дневник МЭШ» стал доступен сервис «Портфолио учащегося». Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности. Такое портфолио станет настолько наглядным, что с его помощью можно анализировать дальнейший путь в обучении ребенка.

Всего ученикам доступны четыре категории: «Учеба», «Наука», «Спорт» и «Творчество». В каждой из них есть разделы с наградами, успеваемостью или посещенными конференциями. Своими результатами также можно делиться с друзьями или родителями. Подробнее о новом сервисе можно узнать в инструкции и с помощью видео.

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