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Еще один резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» выпустил облигации

Василиса Чернявская 

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Еще один резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» выпустил облигации
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» — компания NexTouch — разместил на Московской бирже облигации, пилотный выпуск составил 300 миллионов рублей. Всего же компания в течениедесяти лет планирует привлечь до 10 миллиардов рублей. Средства NexTouch направит на финансирование своих приоритетных проектов в области интерактивных технологий. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— В кластере микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации в ОЭЗ Москвы работают свыше 30 предприятий, которые создали более 5000 рабочих мест. Среди них — производитель интерактивного оборудования - компания NexTouch. Предприятие вышло на публичный долговой рынок впервые. Привлечённые средства компания сможет направить на дальнейшее развитие своего производства: на закупку современного технологического оборудования, создание новых экспортных продуктов, — заявил Александр Прохоров.

Компания NexTouch специализируется на производстве более 30 различных типов высокотехнологичных устройств, среди которых основным продуктом являются интерактивные панели. Предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2017 году, производство расположилось на 1,6 тысячах квадратных метров на площадке «Печатники».

— Современная инфраструктура и комфортная логистика особой экономической зоны помогают компании лидировать на российском рынке интерактивных технологий, разрабатываемых, в том числе, для инклюзивного образования и национальных проектов РФ. В портфеле предприятия 12 зарегистрированных патентов на разработки в сфере нанотехнологий и программно-аппаратных решений для людей с ограниченными возможностями развития, — отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Регистрации выпуска ценных бумаг предшествовал большой этап подготовки и проверки финансовых показателей. За первый день торгов на МосБиржекомпания реализовала ценные бумаги на 210 млн рублей.

— Выход на биржу — это важный этап для компании. Наши планы развития предполагают выход на IPOв ближайшие пять лет. Поэтому сейчас важно получить опыт работы с биржевыми инструментами. Компания стабильно растет, оборот за девять месяцев этого года значительно превысил показатели за весь предыдущий год. Выручка в сумме 10 миллиардов рублей станет для нас индикатором готовности к публичному размещению акций компании, — рассказал CEO компании NexTouch Владимир Крикушенко.

Ранее в 2021 году резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Бифорком Тек» разместила на Мосбирже трехлетние облигации на общую сумму 250 млн рублей. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие производства IT и телекоммуникационного оборудования.

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