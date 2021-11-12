«АвтоВАЗ» полностью приостановил производство

Фото: Официальный сайт «АвтоВАЗа»

Из-за отсутствия электронных компонентов «АвтоВАЗ» был вынужден полностью приостановить производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил «Автостат».

Согласно информации профсоюза, работникам, занятым выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября оплатят компенсацией в размере двух третей средней зарплаты.

В пресс-центре предприятия подтвердили остановку производства. Там заявили, что сегодня аналогичная ситуация с электронными компонентами сложилась во всем мире, и сенсации в произошедшем нет, передают «Известия».

В начале ноября стало известно, что почти 70 процентов британцев считают отечественную «Ниву» от компании «АвтоВАЗ» крепким и надежным автомобилем. Об этом свидетельствуют данные опроса читателей английского издания The Sun. Старомодной машину посчитали около двадцати процентов опрошенных, а еще 12 процентов признались, что никогда не ездили на ней.

В издании подчеркнули, что «Нива» не соответствует многим современным стандартам, поэтому ее нелегко сравнивать с другими машинами. Она также имеет неудобное для левостороннего английского движения расположение руля.