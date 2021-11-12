Фото: instagram/mamenko.igor

Артист разговорного жанра, юморист Игорь Маменко рассказал о своих хобби и увлечениях.

— Очень люблю и рыбалку, и охоту. Что бы ни случилось каждое лето я выкраиваю несколько дней и уезжаю в Карелию. Там совершенно изумительные места для такого отдыха. А если уже совсем загружен работой, то еду на дачу в Сергиево-Посадский район и там «отвожу душу», — рассказал он в комментарии argumenti.ru.

Он рассказал, что любит посидеть в компании друзей. При этом юморист отметил, что если его настырно просят рассказывать анекдоты, он не делает этого.

Маменко добавил, что среди артистов возможна искренняя дружба. Он отметил, что у него сложились дружеские отношения с Николаем Лукинским, Сергеем Гармашем. Маменко сказал, что с коллегами по «Аншлагу» у него сложились ровные, спокойные приятельские отношения, без зависти и конкуренции.

До этого Ефим Шифрин рассказал, почему больше не считает себя артистом «Аншлага». Он добавил, что не имеет к этой передаче никакого отношения уже двадцать лет.