Депутат назвал решение Латвии о георгиевских ленточках «искажением истории»

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Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал решение латвийского парламента о запрете использовать георгиевские ленточки во время публичных мероприятий.

— Это очень обидно. Обидно, (потому) что довольно-таки много ветеранов, кто проливал свою кровь в борьбе с фашизмом. Ветеранов вооруженных сил, людей честных и порядочных, которые помнят, знают и чтут роль Советского Союза, наших советских, российских граждан, которые отдали жизни за свободу Европы, — отметил он в комментарии RT.

Он добавил, что подобными решениями «так называемые политики пытаются искажать историческую правду и наносят вред обществу, вред миру». Он подчеркнул, что историю нужно помнить и хорошую, и плохую, а не заниматься искажением фактов.

11 ноября сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете использования георгиевской ленточки на публичных мероприятиях. Мера коснется развлекательных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов. В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки.