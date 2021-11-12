Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить рабочий день на один час.

— Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час, — отмечается в письме депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По его словам, данная мера будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность государства, передает RT.

Милонов также добавил, что климатические условия в осенний и зимний период в России препятствуют высокой эффективности труда. По его мнению, короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан, понижают их трудовую ответственность и негативно влияют на здоровье.

До этого глава СПЧ прокомментировал возможное введение четырехдневной рабочей недели в РФ. По его словам, в России слишком много говорят о выходных и праздниках, что является не лучшей тенденцией.