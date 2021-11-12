Депутат назвал основную сложность в выдаче QR-кода только по наличию антител

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Чтобы учитывать людей с достаточным уровнем антител к коронавирусу, не нужно создавать отдельный регистр. Достаточно будет ввести еще одну строку в уже существующей базе переболевших COVID-19 и вакцинированных. Об этом сообщилдепутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам депутата, в настоящее время необходимо решить только один спорный момент.

Куринный отметил, что основной спорный момент сейчас состоит в том, чтобы понять, какой именно уровень антител считать достаточным. Пока ученые колеблются, диапазон начальной отметки — от 300 до 500. Как только специалисты определятсяс точным значением, можно будет ввести в официальных документах третью группу людей — тех, кто имеет достаточный иммунитет, чтобы получить QR-код, передает «360».

Чиновник добавил, что обсуждать в случае принятия этого решения уже будут срок продолжительности действия такого сертификата — год, как у вакцинированных, или полгода, как у переболевших.

До этого в Госдуме подняли вопрос о получении QR-кодов переболевшими без обращения к врачу.