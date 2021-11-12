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Народный календарь. Какое блюдо нужно съесть 13 ноября, чтобы стать счастливым

Анна Михалюк

Сюжет: 

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Общество
Народный календарь. Какое блюдо нужно съесть 13 ноября, чтобы стать счастливым
Фото: Pixabay

Древние славяне в этот день отмечали день богини Макоши. Ее образ связывали с ткачество и прядением, а также с ремеслами и судьбой. В этот день молились святому Никодиму, защищающему жилище от пожара. Если хотите быть счастливым, то съешьте в этот день блюдо из курицы.

В этот день нужно хорошо выспаться. Кто это сделает, тот проживет долгую жизнь. Чтобы защитить себя от негативного воздействия, не общайтесь в этот день с малознакомыми людьми, а также положите утром в карман зеленую нитку, которую весь день носите с собой. Вечером, придя домой, сожгите ее.

Приметы погоды:

Снегири петь начали — значит, скоро зима наступит.

Если погода ясная и солнечная, то в ближайшие дни похолодает и будет ветрено.

Воробьи громко чирикают — будет тепло. Если же пения птиц не слышно, то жди морозов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Какое блюдо нужно съесть 13 ноября, чтобы стать счастливым

Именины отмечают:Петр, Александр, Всеволод, Артемий, Роман, Федор, Сергей, Кузьма, Василий, Алексей

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