Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

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Скончался российский писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает телеканал «Россия 24».

— Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет, — сказала ведущая телеканала.

Виктор Коклюшкин начал свою литературную деятельность в 1969 году — стал публиковать свои юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты», а также во многих газетах и журналах. В 1981 году окончил театральные курсы ГИТИСа.

Известен своими сатирическими монологами, которые читал сам. Их же исполняли и многие отечественные артисты, среди которых Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и другие известные в России юмористы. Коклюшкин с 1985 года сотрудничал с телевидением. Участвовал в программах «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается», «Измайловский парк» и «Клуб юмора».

Его пьесы ставили на сцене столичного Театра эстрады. Коклюшкин — автор 13 книг рассказов, повестей и романов. Их переводили и читали на языках народов СССР.