Эксперт рассказал, откуда зимой в Москве появляются синицы и снегири

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Большие синицы и более мелкие лазоревки, а также снегири обитают в подмосковных лесах, но с наступлением холодов кочуют ближе к человеку, поэтому зимой их можно встретить в Москве повсеместно. Об этом рассказал председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

— Синицы видны не только в холодное время года, просто в холодное время года они гораздо заметнее. Они прекрасно живут в Москве - и большие синицы, и обыкновенные лазоревки, — отметил он в комментарии РИАМО.

Эксперт отметил, что в городе птицам всегда есть чем поживиться в кормушках и мусорных кучах.

Он пояснил, что лазоревка похожа на известную всем большую синицу своей желтой грудкой, однако у нее не черная, а голубая «шапочка», также лазоревка меньше в размерах.

Орнитолог добавил, что в теплый период большие синицы и обыкновенные лазоревки могут обитать не только в лесах, но и в садах и парках.

До этого жителям столичного региона рассказали, как можно помочь остающимся на зимовку птицам.