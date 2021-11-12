Академик РАН Евгений Чазов скончался на 93-м году жизни

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Почетный директор НМИЦ кардиологии и академик РАН Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в пятницу, 12 ноября.

— Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова. Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии — о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней, — говорится в сообщении.

Новые подходы к терапии тромбозов, созданные им, применялись в России, Европе и США, подчеркнули в ведомстве. За разработку усовершенствованной тромболитической терапии он в 1982 году получил Ленинскую премию.

Чазов на протяжении трех лет возглавлял Минздрав СССР. Сотни врачей по всему миру, как уточняется, объединились в движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», сопредседателем которого был доктор.

Деятельность этого движения была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира. Множество политиков, деятелей культуры и чиновников лечились в возглавляемом им 4-м Главном управлении при Минздраве СССР.

Специалист был лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам Чазова, отмечается на сайте Минздрава.