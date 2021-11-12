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Дептранс рассказал о подготовке московского транспорта к зиме
Москва проводит масштабный комплекс работ по подготовке общественного транспорта к зимним месяцам. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в пятницу, 12 ноября.
— Чтобы зимой транспорт работал исправно, мы готовим его к холодам заранее, начиная с лета. Для метро такие приготовления фактически не заканчиваются никогда: уже с весны начинается подготовка более 290 тепловых пунктов, которые зимой обогревают вестибюли и станции, — рассказал представитель ведомства.
Метрополитену, по его словам, важно зимой поддерживать комфортную температуру. С этой целью установлены пять тысяч вторых дверей, сохраняющих тепло.
Системы вентиляции в поездах, как уточнил Ликсутов, работают в зимнем режиме. Сотрудники лаборатории микроклимата метро ежедневно проводят мониторинг температуры и влажности воздуха, заверил он.
Перевозчики ЦППК, МТППК и «Аэроэкспресс» также переводят на зимний режим системы вентиляции и климат-контроля. Наземный транспорт, в свою очередь, стал ходить по зимнему расписанию с сокращенными интервалами.
Специалисты оснастили противогололедными средствами более 100 конечных станций и подготовили к зиме около 130 единиц снегоуборочной техники. На станциях метро, уточнил глава Дептранса, проводят санитарную обработку десять раз в сутки, а в вагонах — не менее двух раз.
ВОЗ и Международный совет общественного транспорта назвали эти меры одними из самых эффективных в мире, подчеркнул он. В Московском транспорте установлена самая большая в мире сеть бесплатных санитайзеров — около трех тысяч аппаратов, отмечается в Telegram-канале ведомства.
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