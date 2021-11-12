Новый сезон «По ту сторону смерти» с Гармашем и Ходченковой выйдет 15 ноября

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Телеканал НТВ покажет 15 ноября премьеру нового сезона триллера «По ту сторону смерти» с актерами Сергеем Гармашем и Светланой Ходченковой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 12 ноября.

— В первой истории нового сезона Точилин и Демина столкнутся с Малышевым, новоиспеченным директором Щедринского НПЗ Ярославской области. На приеме у психотерапевта Сабуровой, хорошей подруги Юлии, он в деталях рассказывает о своих видениях: ему являются образы, как он убивает женщину, с которой даже не знаком и которая уже мертва, а после — и саму Сабурову, — говорится в сообщении.

При этом в последней серии Точилин вернется на 12 лет назад и вспомнит уголовное дело, которым он тогда занимался. Причиной этого станет учитель Нефедов — на его руке нанесена татуировки с семью датами.

Первый сезон, по словам Гармаша, был интересным со многих сторон. Это второй телевизионный проект в жизни, когда он действительно ждал следующий сезон, подчеркнул артист.

Ходченкова выразила надежду, что зрителям будет интересно наблюдать за тем, как два человека, работая вместе, пытаются оставаться любящими людьми и при этом выполнять какие-то общие рабочие дела. Новый сезон окажется интересным со всех точек зрения, заключила она.