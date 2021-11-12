Владимир Ефимов: 600 промпредприятий охвачены программой повышения производительности труда

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Во Всемирный день качества, 12 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о тех технологиях и программах, которые внедряются для улучшения жизни в мегаполисе.

Заммэра подчеркнул: работа идет во всех направлениях — от развития дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры до внедрения различных сервисов.

— При этом нельзя сказать, какое из направлений наиболее важно, — отметил он. — В городской политике каждой из целей уделено особое внимание, чтобы каждое предприятие могло работать эффективно.

По шести целям, по его словам, Москва уже выполнила все показатели, по ряду направлений Москва является лидером наравне с ведущими мировыми мегаполисами, а некоторые позиции необходимо еще «подтянуть».

— Индустриализация, экономический рост, инновационная инфраструктура, образование, здравоохранение и достойная работа — эти цели уже достигнуты благодаря системной работе, — подчеркнул Владимир Ефимов.

По его словам, большое внимание уделяется поддержке производителей столицы. Лучшие мировые практики — снижение воздействия на окружающую среду, внедрение современных технологий, модернизация производств, снижение налоговой нагрузки, поддержка малого и среднего бизнеса — применяются в городе.

— Все эти инструменты помогают Москве соответствовать жестким требованиям, которые предъявляются к мировым мегаполисам, — продолжил заммэра. — Москва также принимает участие в программе по повышению производительности труда. Это один из инструментов, который позволяет теми же ресурсами добиться больших результатов.

Владимир Ефимов заявил: данной программой охвачены 600 компаний в сфере промышленности.

— Мы уверены, что это даст свои положительные результаты, — сказал он.

В качестве других примеров по улучшению качества жизни в Москве заммэра назвал развитие транспортно-инженерной инфраструктуры и экологические проекты в этой сфере. Самые заметные из них — обновление подвижного состава наземного транспорта и строительство новых станций метрополитена. Городом были выпущены «зеленые» облигации — ценные бумаги, которые помогают юридическим физическим лицам проинвестировать средства в столичные проекты.

— Мы получиливысокий интерес к программе в том числе и со стороны западных инвесторов, — отметил Владимир Ефимов.

Он отметил, что выпуск «зеленых» облигаций оказался успешным: спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение.

— В ближайшие два месяца выпустим займ для населения. Горожане проявили активность в приобретении облигаций, — добавил заммэра.

Резюмируя, Владимир Ефимов отметил, что конечный результат каждой такой программы — рост качества товаров и услуг, которыми пользуются все москвичи.

— При этом мы наблюдаем эффект мегаполиса: предприятия работают не только на Москву и Россию, но и на многие другие страны, — подчеркнул он. — У нас объем экспорт очень большой, а предлагаемые товары и услуги позволяют конкурировать на зарубежных рынках.