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Мужчина из ревности убил жену и задушил ребенка в Оренбургской области

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина из ревности убил жену и задушил ребенка в Оренбургской области
Фото: СК РФ

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девушки и ее ребенка в Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном СК в пятницу, 12 ноября.

— По данным следствия, 12 ноября 2021 года в 18:00 в квартире жилого дома, расположенного в селе Кваркино Оренбургской области, обнаружены тела 20-летней собственницы квартиры и ее трехлетнего ребенка с признаками криминального характера наступления смерти в виде колото-резаных ран на родителе и удушья на ребенке, — говорится в сообщении.

Вскоре по подозрению в совершении преступлении был задержан 25-летний житель того же села. По данным следствия, он из ревности убил свою супругу и ребенка, после чего скрылся.

Следователи проводят допрос подозреваемого, ведомство намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. При мужчине обнаружили нож, которым он, как предполагается, мог совершить одно из убийств.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», отмечается на сайте СК.

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