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Народный календарь. Что принесет радость 14 ноября

Анна Михалюк

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Общество
Народный календарь. Что принесет радость 14 ноября
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В этот день верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Восточные славяне провожали осень и встречали зиму. Если в ночь на Осенние Кузьминки, 14 ноября, в доме замяукает кошка, то произойдёт радостное событие.

В этот день помолитесь святым бессребрениками за здоровье всех членов семьи и мир в доме. Девушки перед свадьбой просили святых о крепкой и счастливой семейной жизни.

Тем, кто держит кур, в этот день нужно обязательно отведать мясо домашней птицы. Тогда курочки всегда будут в доме водиться. Подавая милостыню в этот день, не смотрите в глаза нищему, иначе быть беде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что принесет радость 14 ноября

Приметы погоды:

Если день теплый, то и зима не будет лютой.

Если ещё не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год — неурожайным.

Если в этот день небольшой мороз, то похолодает нескоро.

Если на дорогах грязь, то до середины зимы продержится теплая погода.

Именины отмечают:Дмитрий, Сергей, Кузьма, Елизавета, Яков, Давид, Иван, Адриан, Петр, Александр.

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