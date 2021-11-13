Народный календарь. Что принесет радость 14 ноября
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В этот день верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Восточные славяне провожали осень и встречали зиму. Если в ночь на Осенние Кузьминки, 14 ноября, в доме замяукает кошка, то произойдёт радостное событие.
В этот день помолитесь святым бессребрениками за здоровье всех членов семьи и мир в доме. Девушки перед свадьбой просили святых о крепкой и счастливой семейной жизни.
Тем, кто держит кур, в этот день нужно обязательно отведать мясо домашней птицы. Тогда курочки всегда будут в доме водиться. Подавая милостыню в этот день, не смотрите в глаза нищему, иначе быть беде.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Приметы погоды:
Если день теплый, то и зима не будет лютой.
Если ещё не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год — неурожайным.
Если в этот день небольшой мороз, то похолодает нескоро.
Если на дорогах грязь, то до середины зимы продержится теплая погода.
Именины отмечают:Дмитрий, Сергей, Кузьма, Елизавета, Яков, Давид, Иван, Адриан, Петр, Александр.