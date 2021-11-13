В Роспотребнадзоре назвали три признака опасной незамерзайки

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Подозрительно низкая цена, некачественная тара и наличие в составе метанола — такие признаки говорят о том, что незамерзающая жидкость может быть вредна для здоровья. Минимизировать вероятность нарваться на подделку можно, приобретая товар исключительно в специализированных магазинах. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что незамерзающая жидкость не должна содержать метиловый спирт (метанол).

— Метанол — яд, который способен вызвать отравление со смертельным исходом. Он действует на нервную систему и особенно опасен для органов зрения. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека составляет от 30 до 50 граммов, а для тяжелого отравления со слепотой может быть достаточно даже 5–10 граммов, — предупредили специалисты.

Вдыхание паров метанола также опасно: это раздражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей, глаз и может вызвать серьезное отравление, предостерегли эксперты.

Специалисты обратили внимание на то, что самостоятельно выявить наличие опасного спирта не получится.

— Опасность метилового спирта заключается в том, что по запаху, вкусу и цвету он не отличается от этилового и выявить его содержание можно только в лабораторных условиях, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также рассказали, что в 2020–2021 годах в крупных магазинах Москвы не было выявлено незамерзающей жидкости, не соответствующей требованиям. Поддельную продукцию находили на автомойках, в шиномонтажах и местах незаконной торговли.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендовали не покупать незамерзающую жидкость в неспециализированных магазинах. Также нежелательно отдавать предпочтение подозрительно дешевым составам.

— Необходимо отказаться от покупки стеклоомывающей жидкости вне специализированных магазинов (например, на обочине трасс и в других местах стихийной торговли). Стоит насторожиться, если цена на стеклоомывающую незамерзающую жидкость низкая: 100–120 рублей (или меньше) за пятилитровую банку с указанной температурой замерзания минус 30 градусов, — сообщили в ведомстве.

Отличительный признак качественного товара: надежная тара, на которую нанесена ровная этикетка с четким текстом, подчеркнули эксперты. На этикетке должны быть указаны наименование фирмы-изготовителя, адрес производства, дата выпуска и сертификаты. Должны быть прописаны состав жидкости и рекомендации по применению.

В состав незамерзающей жидкости могут входить только конкретные компоненты, отметили в Роспотребнадзоре.

— Большинство стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, так называемых поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоль, этиленгликоль, — заключили специалисты.