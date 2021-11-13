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Травник назвал три эффективных народных средства от насморка

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Травник назвал три эффективных народных средства от насморка
Фото: Pixabay

Профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский рассказал о трех народных средствах, которые эффективно борются с заложенностью носа.

По словам эксперта, при воспалительном процессе в первую очередь хорошо помогает багульниковое масло. В нем содержатся очень сильные бактерицидные компоненты.

— Также при затяжном насморке очень хорош репешок лекарственный. Из него делают водный настой, которым полощут носоглотку. Часто: четыре–шесть раз в течение дня. Одна столовая ложка на стакан кипятка — после трех часов настаивания можно использовать. Настой помогает не только против обычного насморка, но и при аллергическом рините. Частое полоскание в течение одной недели дает хорошие результаты, — сказал собеседник «ВМ».

Кроме того, Юровский рекомендует при насморке обыкновенный свекольный сок. Это простое народное средство, по его словам, безвредно и очень целебно. Свекольный сок также используют для полоскания горла при тонзиллитах и фарингитах. Главное, как подчеркнул травник, делать это не менее четырех–шести раз в день на протяжении двух–трех недель. Эксперт посоветовал для лечения насморка использовать максимально красящиеся сорта свеклы и в течение часа после полоскания не есть, чтобы не снижать целебных свойств.

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