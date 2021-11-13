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Легенды московского «Спартака» проведут благотворительный матч с командой врачей

Иван Юминов

Спорт
Легенды московского «Спартака» проведут благотворительный матч с командой врачей
Фото: АГН Москва

Благотворительный матч в поддержку паллиативных пациентов ЦКБ святителя Алексия, митрополита Московского состоится между легендами футбольной команды «Спартак» и врачами больницы. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ в субботу, 13 ноября.

— Впервые на одном поле встретятся команда врачей больницы и «золотой состав» «Спартака». Онлайн-трансляция будет организована на YouTube-канале больницы святителя Алексия, — говорится в сообщении.

Собранные средства пойдут на закупку специального оборудования, средств гигиены и ухода за лежачими пациентами. Встреча состоится 13 ноября в манеже футбольного клуба.

В составе «Спартака» выступят, в частности, Георгий Ярцев, Олег Романцев, Вагиз Хидиятуллин и Владимир Бесчастных. За команду врачей будут играть добровольцы, отмечается на сайте РПЦ.

1 ноября тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 футболистов, среди которых четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). Среди вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

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