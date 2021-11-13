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«Аэрофлот» объявил о начале регулярных полетов в Абу-Даби

Иван Юминов

Общество
«Аэрофлот» объявил о начале регулярных полетов в Абу-Даби
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять рейсы в Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в субботу, 13 ноября.

— «Аэрофлот» приступил к выполнению регулярных полетов в столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и субботам, — говорится в сообщении.

Для этого будут выделены среднемагистральные самолеты Boeing 737-800. Авиакомпания уже летает в Дубай и Шарджу из Москвы, отмечается на сайте «Аэрофлота».

9 ноября сообщалось, что Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб.

Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, Швецией, Багамами, Норвегией, Словенией и Таиландом. Теперь из Москвы в Нассау (Багамы) организованы два рейса в неделю.

В Тегеран (Иран) самолеты летают с частотой три рейса в неделю из Москвы и один рейс в неделю из Сочи. В Нидерланды можно попасть из Москвы маршрутами Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю) и Москва — Эйндховен (два рейса в неделю).

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