Москвичам провели онлайн-экскурсию по выставке галереи «А3» о Вахтангове

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Выставка «За парад отвечаю я, Вахтангов» открылась на этой неделе в галерее «А3». Она посвящена 100-летнему юбилею одноименного театра. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 13 ноября.

— Название — цитата из книги «Режиссерские уроки Вахтангова», которую написал Николай Горчаков, ученик Евгения Багратионовича. На выставке представлены предметы, связанные с легендарной постановкой, из собрания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, а также работы современных художников, вдохновленные «Принцессой Турандот», — говорится в сообщении.

«Турандот», написанная в 1762 году, стала одной из первых фьяб Карло Гоцци. Главная героиня, китайская принцесса Турандот, прекрасная, умная и хладнокровная, не желает выходить замуж.

Женихам, которые собираются ко дворцу со всего света, она предлагает разгадать три загадки и обещает сказать «да» тому, кто правильно ответит. Тому, кто не справляется с заданием, отрубают голову.

Загадки так сложны, что каждый день в королевстве начинается с казни, но это не останавливает желающих попытать счастья. Все меняется, когда здесь объявляется Калаф — принц в изгнании, прячущийся в платье бедняка.

Пораженный красотой жестокой принцессы, он решается рискнуть — и одерживает победу. Жестокость в произведении идет рука об руку со смехом — страшные события обсуждаются в комических диалогах.

Странная сказка очень нравилась Вахтангову — он чувствовал, что в сюжете и героях есть что-то непостижимое. Поначалу он хотел ставить спектакль по пьесе Фридриха Шиллера, вдохновленной фьябой Гоцци.

Но когда начались репетиции, оказалось, что «Турандот» не так проста, как кажется, — режиссеру никак не удавалось найти подходящее сценическое решение. Вахтангов уже собирался отменить постановку — он был болен, и работа давалась ему с большим трудом.

Все встало на места, когда он обратился к оригинальной сказке: традиционные маски площадного театра комедии дель арте — Бригелла, Труффальдино, Тарталья и Панталоне — смешно и живо комментируют происходящее. И даже пошел дальше: его актеры играли не собственно персонажей, а театральную труппу, которая показывает «Принцессу Турандот».

Роль Калафа исполнял Юрий Завадский, принцессы — Цецилия Мансурова. Также в спектакле сыграли Осип Басов, Борис Захава, Борис Щукин, Рубен Симонов, Анна Орочко, Иван Кудрявцев.

Спектакль, имевший большой успех, оставался в репертуаре театра долгие годы. «Принцесса Турандот» вызывает отклик и сегодня — в творчестве многих современных художников.

На выставке в галерее «А3» представлены десятки работ, вдохновленных спектаклем и историей его создания. Театральный художник Сергей Якунин, чьи работы находятся в музеях Лондона, Мюнхена, Москвы, сделал из крафтовой бумаги ворота города, где живет Турандот.

Скульптор Владимир Амодео в 2017 году отлил из бронзы Турандот, стоящую на головах несостоявшихся женихов. Художник Феликс Бух сделал мозаичные картины из натурального камня — лицо Турандот, в прямом смысле окруженное мужскими головами, которые пали по ее вине, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.