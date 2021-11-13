«Умирают как семечки»: Авраам Руссо рассказал о погибших от ковида членах семьи

Фото: instagram.com/avraamrusso

Певец Авраам Руссо признался, что пандемия коронавируса не обошла стороной его семью и близких друзей.

— Люди умирают как семечки. В мире очень страшные вещи происходят. В моей семье огромное количество людей, которых и похоронить пришлось, и переболели. Среди знакомых тоже. Умирают. И жалко этих людей. Каждая душа — это большая потеря, — рассказал артист.

Сам 52-летний музыкант вакцинировался от опасной инфекции еще в начале года. И сейчас, по его словам, чувствует себя отлично.

— Очень доволен и всем рекомендую. Просыпайтесь, ребята! Этот вирус не нужен вам, — сказал он.

После долгого отсутствия Авраам Руссо снова появился на экранах российского телевидения. Его пригласили поучаствовать в телевизионном проекте «Суперстар! Возвращение». Своими впечатлениями от шоу он поделился в интервью «Вечерней Москве». Он также рассказал об отношении к бывшему продюсеру Иосифу Пригожину, о дружбе с певицей Кристиной Орбакайте, жизни в Соединенных Штатах и творческих планах.