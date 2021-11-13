В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России и Украины

Фото: Минобороны РФ

Худший сценарий при войне между Россией и Украиной может привести к ядерным ударам. Об этом заявил американский журналист Дэниел Дэвис в субботу, 13 ноября.

— Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику — ответ будет нет, — рассказал обозреватель.

Решения, основанные на эмоциях, увеличат вероятность большой войны, уверен он. При худшем сценарии, по его словам, ситуация может выйти из-под контроля и привести к обмену ядерными ударами.

Американскую стратегию, как подчеркнул Дэвис, следует формировать, исходя из холодной и суровой реальности. Вашингтон должен исходить из защиты собственных интересов при поддержке Киева, ведь он не входит в НАТО и не обладает гарантиями безопасности, напомнил журналист.

США, как убежден колумнист, должны делать все, чтобы сохранить мир в Европе и обойтись без войны с Россией. Экспансия НАТО на восток воспринимается Россией как экзистенциальная угроза, приводит слова Дэвиса 19FortyFive.