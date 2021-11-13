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Вучич запланировал обсудить с Путиным стоимость газа в Сербии

Иван Юминов

Политика
Вучич запланировал обсудить с Путиным стоимость газа в Сербии
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что намерен обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным цены на газ.

— Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 миллиарда кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7 миллиарда, — рассказал глава государства.

Страна, по его словам, должна договориться о больших объемах поставок газа. Сербия сможет иметь электричество и газ по приемлемым ценам, если переговоры будут успешными, отметил Вучич на YouTube-канале «Соловьев Live».

3 ноября СМИ сообщили, что процесс получения разрешения со стороны Германии на использование «Северного потока — 2» может затянуться до мая 2022 года. Федеральное сетевое агентство Германии должно будет вынести предварительное решение по сертификации до 8 января.

После этого его передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию. Ее вердикт не будет иметь обязательного характера, но процесс может растянуться до 8 мая.

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