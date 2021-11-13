Карпин высказался о важности матча против сборной Хорватии

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что игра против Хорватии на отборочном турнире чемпионата мира (ЧМ) не будет самой важной в его карьере.

— Ощущения такие же, как перед любым важным матчем. Никаких новых ощущений, думаю, не испытаю, — рассказал наставник.

Самый важный матч в его карьере, вероятно, еще будет, предположил он. Футбол никогда не зависит от одной команды, заключил Карпин.

Перед последним туром сборная России возглавляет турнирную таблицу группы, хорваты отстают на два балла. Для сохранения первой строчки и завоевания прямой путевки на ЧМ команде достаточно не проиграть, отмечает ТАСС.

1 ноября Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 футболистов, среди которых четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). Среди вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).