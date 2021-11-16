Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Не поддержал в тяжелые минуты: петербуржец взыскал с обидчика 300 тысяч рублей за моральный вред

Анастасия Колоскова

Происшествия
Не поддержал в тяжелые минуты: петербуржец взыскал с обидчика 300 тысяч рублей за моральный вред
Фото: пресс-служба суда

Житель Северной столицы отсудил 300 тысяч в качестве компенсации морального ущерба у мужчины, который сбил его за рулем автомобиля. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В марте прошлого года петербуржец угодил под колеса иномарки, когда шел к стоящей на остановке маршрутке. На скорой его доставили в больницу, где медики диагностировали у него перелом стопы.

Спустя время мужчина обратился в суд и потребовал взыскать с виновника ДТП 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Он пояснил, что определил такую сумму, так как владелец автомобиля «в тяжелые минуты... не предпринял каких-либо мер к урегулированию возникшего конфликта».

Проведенная по решению суда экспертиза определила, что здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести.

— Суд взыскал в пользу ответчика 300 000 рублей и судебные расходы в сумме 34 500 рублей, арестовав имущество Сергеева на сумму 334 500 рублей до исполнения решения по делу, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого суд в Петербурге вынес обвинительный приговор мужчине по статье о хулиганстве за то, что тот открыл стрельбу из травматического пистолета, обидевшись на незнакомцев, которые отказали ему в общении.

Читайте также:
Суды Деньги ДТП
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы знаем всех — не знаем никого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неспортивных и толстых на работу не возьмут

Александр Лосото
Александр Лосото

Чума, холера и ковид

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С советским мифом дружбы народов покончено?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождение зенитных ракет

Сергей Жидаев
Сергей Жидаев

Ипотека останется выгодной

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Отличия наших инвесторов

Все мнения
О проекте