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Два человека пострадали в результате обрушения строительных лесов на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Два человека пострадали в результате обрушения строительных лесов на севере Москвы
Фото: МЧС РФ
Хорошевское шоссе, 16, к. 3, стр. 3 Карта всех событий

В Северном административном округе Москвы в торговом центре «На Беговой» во время строительных работ обрушилась часть стены и строительные леса. В результате инцидента двое рабочих получили травмы. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В ведомстве уточнили, что здание расположено по адресу Хорошевское шоссе, 16, к. 3, стр. 3.

Согласно предварительной информации, в помещении на первом этаже велись ремонтные работы, в ходе которых произошло частичное падение стены на площади пять квадратных метров. Также обрушились строительные леса, на которых находились люди. Двух рабочих извлекли из-под завалов приехавшие спасатели. Пострадавших передали медикам.

В Сети появилось видео с места инцидента. На кадрах видно, что возле здания находится несколько машин городских экстренных служб.

Видео: Telegram / Москва 24

Как сообщила «Вечерней Москве» глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, по факту инцидента прокуратура организовала проверку.

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