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США планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Иван Юминов

Спорт
США планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Фото: vk/olympic_russia

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает The Washigton Post со ссылкой на источники во вторник, 16 ноября.

Глава государства, по данным газеты, как и другие члены правительства, не станут посещать Игры. Решение призвано стать официальным ответом на обвинения Китая в нарушениях прав человека, уверены собеседники издания.

При этом на участии американских спортсменов в Олимпиаде решение властей никак не отразится. Окончательное решение еще не принято, но Байден намерен согласиться с этим и официально объявить до конца года, отмечает The Washington Post.

3 ноября в Минспорте России сообщили о разработке проекта о выплатах для тренеров и спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Пекине. Также в рамках реализации благотворительной программы Фонда поддержки олимпийцев планируется выплата тренерам и специалистам, обеспечившим подготовку спортсменов по зимним видам спорта к Олимпийским играм.

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