Более 1,3 тысячи пар подали заявления на регистрацию брака в нерабочие дни в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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В период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, столичные ЗАГСы приняли свыше 1,3 тысячи онлайн-заявлений на регистрацию брака. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила и. о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Она отметила, что более 40 процентов поступивших заявлений были поданы на следующий год.

— Самой популярной датой стало 11 декабря 2021 года (11.12.21): около 100 пар подали онлайн-заявления на этот день. Больше всего заявлений, около 230, молодожены подали во дворец бракосочетания № 1, также известный как Грибоедовский ЗАГС, — приводит слова Уханевой агентство городских новостей «Москва».

По словам и. о. начальника управления, также будущие молодожены выражали желание официально зарегистрировать отношения во дворцах бракосочетания № 4 и 5, Таганском отделе ЗАГС и Дворце бракосочетания на ВДНХ.

Светлана Уханева добавила, что популярностью пользовалась дата 21 декабря 2021. В этот будний день зарегистрировать брак выразили желание более 60 пар. Также около 60 пар решили оформить отношения в еще одну красивую дату следующего года — 22.02.2022.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова сообщила, что зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, внести изменения в свидетельства о рождении, а также получить повторные свидетельства о заключении союза теперь можно во всех 134 столичных центрах госуслуг.