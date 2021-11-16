Путин и Пашинян обговорили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 16 ноября.

— В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе, — говорится в сообщении.

Лидеры условились продолжить контакты по этому поводу, отмечается на сайте Кремля.

16 ноября двое военнослужащих армии Азербайджана получили ранения в боях с военными подразделениями Армении на границе в Кельбаджарском и Лачинском районах. До этого Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении.

В тот же день министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с главой Минобороны России Сергеем Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Папикян подчеркнул, что вторжение азербайджанской армии на территорию Армении является грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе. Шойгу, в свою очередь, выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и возвращения пленных.