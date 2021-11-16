Ряд трамвайных маршрутов задерживается из-за ДТП на востоке столицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Черкизовская улица Карта всех событий

ДТП на путях произошло в столичном районе Преображенское в Восточном административном округе, из-за чего задерживаются трамваи № 4л, 4пр, 13, 36. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что авария произошла на пересечении Большой Черкизовской и Халтуринской улиц.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Позже в ведомстве добавили, что движение трамваев удалось восстановить.

В этот же день три автомобиля столкнулись в Кутузовском тоннеле на западе столицы утром 16 ноября, из-за чего было затруднено движение по внешней стороне ТТК.

Позже движение в Кутузовском тоннеле восстановили.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести. Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.

При этом самым аварийным днем минувшей недели стала пятница, 12 ноября. В этот день произошло 31 ДТП, в котором 35 человек получили ранения. А самым опасным днем недели на столичных дорогах стала суббота, 13 ноября. В этот день в авариях погибли четыре человека.