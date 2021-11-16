Армения и Азербайджан объявили о перемирии при посредничестве России

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Армения и Азербайджан при посредничестве России объявили перемирие. Об этом заявили в Минобороны Армении во вторник, 16 ноября.

— Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточной приграничной зоне Республики Армения прекращен с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. Напомним, 16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в этом направлении границы, — говорится в сообщении.

Азербайджан, как уточняется, использовал артиллерию и бронетехнику различных калибров. Из-за действий Армении противник имеет «большие потери» в живой силе, утверждают в министерстве.

При этом умер как минимум один армянский солдат, а еще 12 попали в плен. Точное число раненых до сих пор выясняется, отмечается на странице ведомства в Facebook.

16 ноября министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с главой Минобороны России Сергеем Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Папикян подчеркнул, что вторжение азербайджанской армии на территорию Армении является грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе. Шойгу, в свою очередь, выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и возвращения пленных.