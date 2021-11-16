Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины в Санкт-Петербурге

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном СК во вторник, 16 ноября.

— В настоящее время в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, выполненных на высоком профессиональном уровне, установлена личность потерпевшего, а также задержан подозреваемый в совершении данного преступления, — говорится в сообщении.

Ведомство решает вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, отмечается на сайте СК.

По информации Telegram-канала «112», подозреваемый совершил убийство собственного отца. Мужчина поссорился со своим родителем из-за отсутствия работы, а затем выстрелил ему в голову из ружья. После этого подозреваемый, по данным канала, расчленил тело и отвез сумку к реке.

16 ноября сообщалось, что в реке Смоленке в Санкт-Петербурге нашли сумку с расчлененным телом мужчины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным СМИ, около двух часов дня клетчатую сумку с фрагментами человеческого тела нашли рабочие, которые занимались укреплением набережной реки. По их словам, страшная находка была обнаружена на улице Кораблестроителей.