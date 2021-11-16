Автомобилистов предупредили о затруднении движения на МКАД из-за ДТП

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на 85-м километре МКАД, из-за чего движение транспорта оказалось затруднено. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что машины столкнулись на внутренней стороне магистрали в районе развязки с Алтуфьевским шоссе.

— Занято две полосы из пяти. Движение в районе аварии затруднено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Утром 16 ноября три автомобиля столкнулись в Кутузовском тоннеле на западе столицы, из-за чего было затруднено движение по внешней стороне ТТК.

Позже движение в Кутузовском тоннеле восстановили.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести. Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.

При этом самым аварийным днем минувшей недели стала пятница, 12 ноября. В этот день произошло 31 ДТП, в котором 35 человек получили ранения. А самым опасным днем недели на столичных дорогах стала суббота, 13 ноября. В этот день в авариях погибли четыре человека.