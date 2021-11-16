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Почти 2,4 тысячи обращений по поводу шума принял Роспотребнадзор за девять месяцев

Дарья Чентаева

Город
Почти 2,4 тысячи обращений по поводу шума принял Роспотребнадзор за девять месяцев
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Московское управление Роспотребнадзора с января по сентябрь текущего года приняло почти 2,4 тысячи заявлений по поводу шума различного происхождения. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

— Наибольшее количество обращений связано с размещением объектов предпринимательской деятельности на первых этажах жилых домов (1094 обращения — 46 процентов). Также причиной обращений является функционирование инженерного оборудования жилых и нежилых строений — 492 (21 процент). Вместе с тем основным источником шума в Москве, как в любом мегаполисе, является транспортный шум, в том числе шум от наземного транспорта (436 обращений — 18 процентов), а также воздушного транспорта (354 обращений — 15 процентов), — сообщается в материале.

Как отметили в ведомстве, в случае выявления повышенных уровней шума сотрудниками управления применяются меры административного воздействия вплоть до административного приостановления эксплуатации оборудования, являющегося источником повышенных уровней шума, либо всего объекта.

— При невозможности устранения нарушения требований санитарных правил в судебные органы направляются исковые заявления о бессрочном запрете деятельности, связанной с повышенным уровнем шума, — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что с 15 по 26 ноября в управлении Роспотребнадзора по городу Москве работает горячая линия для консультирования граждан по вопросам услуг такси и каршеринга.

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