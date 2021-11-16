Уголовное дело возбудили из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в интернете появилось видео с пенсионеркой, которую в мытищинском доме престарелых привязали к кровати. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

— С целью установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего в доме для престарелых людей в городе Мытищи и озвученных в СМИ, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ход расследования обстоятельств произошедшего глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате.

Ранее в соцсети появилось видео из частного дома для престарелых. На нем сотрудница обращается к привязанной к постели пожилой женщине с вопросом: «Опять привязали?» Та отвечает утвердительно.

— Дальше что со мной еще будут делать? Господи, лучше бы убили сразу, — говорит пенсионерка.

Видео: Telegram / 360tv

16 ноября старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий сообщила, что в ходе проверки дома престарелых в подмосковных Мытищах следователи не выявили фактов издевательств над проживающими там пенсионерами.

По ее словам, правоохранители провели осмотр помещения частного пансионата, а также опросили постояльцев, которые попали на видеозапись, размещенную в интернете. В настоящее время правоохранители ищут сотрудницу дома престарелых, выложившую в Сеть видео, на котором якобы издеваются над постояльцами.

До этого сообщалось, что прокуратура провела проверку в частном доме престарелых в Мытищах, в ходе которой выявлены множественные нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил.