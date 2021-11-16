Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от COVID-19

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Cкончалась звезда телевизионного шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская от коронавирусной инфекции. Она ушла из жизни в возрасте 41 года.

Трагическую новость сообщила популярная ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева, которая хорошо знала Кристину Асмаловскую.

— Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку. У нее диагностировали COVID-19, Кристина не прививалась, — сказала Черняева.

Фанаты принесли свои соболезнования родственникам Асмаловской.

«Ужасная новость и большая трагедия»; «Жаль светлого человека»; «Как же так! Она еще совсем молодая, полная сил», — поделились поклонники артистки.

Асмаловская стала любимицей зрителей после участия в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Кристина несколько сезонов выступала на паркете. Ее партнерами были Марат Башаров и Максим Щеголев, передает StarHit.

Иногда артистка появлялась на экранах в популярных сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви» в эпизодических ролях.