Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от COVID-19
Cкончалась звезда телевизионного шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская от коронавирусной инфекции. Она ушла из жизни в возрасте 41 года.
Трагическую новость сообщила популярная ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева, которая хорошо знала Кристину Асмаловскую.
— Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку. У нее диагностировали COVID-19, Кристина не прививалась, — сказала Черняева.
Фанаты принесли свои соболезнования родственникам Асмаловской.
«Ужасная новость и большая трагедия»; «Жаль светлого человека»; «Как же так! Она еще совсем молодая, полная сил», — поделились поклонники артистки.
Асмаловская стала любимицей зрителей после участия в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Кристина несколько сезонов выступала на паркете. Ее партнерами были Марат Башаров и Максим Щеголев, передает StarHit.
Иногда артистка появлялась на экранах в популярных сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви» в эпизодических ролях.