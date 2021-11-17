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Оплата проезда по QR-кодам станет доступна в Санкт-Петербурге

Иван Юминов

Общество
Оплата проезда по QR-кодам станет доступна в Санкт-Петербурге
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Система оплаты проезда по QR-кодам станет доступна в Санкт-Петербурге с 2022 года. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в среду, 17 ноября.

— Мы ведем активную работу с регионами по внедрению единой билетной системы на базе карты «Тройка» и модернизации существующих билетных решений. Запуск системы оплаты по QR-кодам станет для «СберТройки» важным проектом, а Санкт-Петербург станет лидером этой концепции, — рассказал руководитель ведомства.

QR-коды, как уточнил он, призваны заменить наличные платежи. Пассажиры смогут приобрести билет и совершать поездки и пересадки на транспорте, добавил представитель мэрии.

Билет будет действовать в течение трех дней с момента покупки. Он позволит пересесть с минимальной доплатой, приобрести его можно будет в кассах метро, банках и магазинах, отмечается в Telegram-канале департамента.

17 ноября сообщалось, что карту для оплаты проезда «Тройка» протестируют в Новочеркасске, Шахтах, Азове и Волгодонске. Соответствующее соглашение подписали столичный Дептранс и правительство Ростовской области в рамках «Транспортной недели — 2021».

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