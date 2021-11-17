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Москвичам показали фото пушистых обитателей города в Международный день белки

Дарья Чентаева

Общество
Москвичам показали фото пушистых обитателей города в Международный день белки
Фото: Pixabay

Жителям столицы показали фотографии пушистых обитателей города в Международный день белки. Фото белок опубликовал Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

По его данным, в настоящее время 90 процентов москвичей живут рядом с парками и скверами — в соседстве с природой и ее обитателями. В Москве более 800 парковых и озелененных территорий.

Некоторые из зверей уже привыкли к людям и селятся рядом с жилыми домами. Так, во дворе дома или в городском парке можно встретить белок. Кроме того, эти животные обитают на всех природных территориях Москвы.

17 ноября, в Международный день белки Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» поделился с горожанами забавными фотографиями, сделанными в черте города. Отмечается, что белочки уже подготовились к зиме и сменили рыжие летние шубки на серые — с более пушистым и густым мехом.

Фото: Telegram-канал / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram-канал / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ранее жителям столицы рассказали о 500 краснокнижных животных и растениях Москвы. В июле 2020 года департамент природопользования и охраны окружающей среды запустил онлайн-проект «Красная книга Москвы».

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