Сбой в движении трамваев произошел на Строгинском шоссе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Строгинское шоссе Карта всех событий

На Строгинском шоссе произошел сбой в движении трамваев. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что трамваи №№ 10, 15, 21, 30 задерживались из-за технических причин. Их маршруты были временно изменены, и вместо района Строгино трамваи следовали до проспекта Маршала Жукова.

Позже в ведомстве сообщили, что проблему удалось решить.

— Восстановлено движение трамваев на Строгинском шоссе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого жителям столицы рассказали о десяти участках трамвайных путей в городе, где в большей степени страдает общественный наземный транспорт из-за посторонних дорожных аварий. Соответствующий рейтинг мест составили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В него вошли Краснобогатырская улица, Красноказарменная улица, Варшавское шоссе, Шоссе Энтузиастов, Нижняя Красносельская улица, улица Вавилова, Первомайская улица, Улица Бориса Галушкина, Щербаковская улица и Судостроительная улица.