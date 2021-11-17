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Сбой в движении трамваев произошел на Строгинском шоссе

Анастасия Колоскова

Город
Сбой в движении трамваев произошел на Строгинском шоссе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Строгинское шоссе Карта всех событий

На Строгинском шоссе произошел сбой в движении трамваев. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что трамваи №№ 10, 15, 21, 30 задерживались из-за технических причин. Их маршруты были временно изменены, и вместо района Строгино трамваи следовали до проспекта Маршала Жукова.

Позже в ведомстве сообщили, что проблему удалось решить.

— Восстановлено движение трамваев на Строгинском шоссе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого жителям столицы рассказали о десяти участках трамвайных путей в городе, где в большей степени страдает общественный наземный транспорт из-за посторонних дорожных аварий. Соответствующий рейтинг мест составили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В него вошли Краснобогатырская улица, Красноказарменная улица, Варшавское шоссе, Шоссе Энтузиастов, Нижняя Красносельская улица, улица Вавилова, Первомайская улица, Улица Бориса Галушкина, Щербаковская улица и Судостроительная улица.

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