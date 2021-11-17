На общественные обсуждения в столице вынесены 60 градостроительных проектов

Фото: Вечерняя Москва

Шестьдесят градостроительных проектов вынесены на общественные обсуждения в столице. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 17 ноября.

— В ноябре на обсуждение жителей представлены такие проекты, как создание музея криптографии, строительство кинотеатра, инновационного комплекса и многие другие не менее значимые. C каждым разом все больше горожан принимают участие в обсуждениях и делятся своим мнением, что очень важно для нас,— заявила Княжевская.

На встрече обсудили основные вопросы — строительство многофункционального комплекса в Сокольниках и размещение музея криптографии в Марфине. Также сообщается, что жители столицы смогут высказать свое мнение по поводу важных объектов инженерной инфраструктуры, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 ноября руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что столица выставила на торги 11 участков, на которых будут построены некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы. По его словам, предметом предстоящих торгов станет право на заключение договора на размещение некапитального объекта спортивного назначения. Общая площадь участков, которые предлагаются инвесторам, составляет 111,6 тысячи квадратных метров.