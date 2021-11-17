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МВД раскрыло новые детали по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Иван Юминов

Происшествия
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Фото: roscongress / Анна Горбань

МВД установило в рамках дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, что 12 человек были фиктивно устроены в РАНХиГС и получали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 17 ноября.

— Установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения РФ, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников, — говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, все они регулярно получали зарплату, не выполняя каких-либо работ. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство, отмечается на сайте МВД.

Дело Марины Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

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