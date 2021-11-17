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Роспотребнадзор увеличит охват тестирования граждан на коронавирус

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор увеличит охват тестирования граждан на коронавирус
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Роспотребнадзор увеличил охват тестирования на коронавирус до 300 на 100 тысяч населения.

— В подпункте 2.5 пункта два постановления главного государственного врача РФ от 16.10.2021 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СOVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»... цифры «200» заменить цифрами «300», — говорится в документе.

Постановление вступит в силу с 18 ноября, отмечается на портале правовой информации.

17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.

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16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и переболевшие им в течение полугода смогут не уходить в самоизоляцию при контакте с больными. Исходя из текста документа, лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, не подлежат самоизоляции.

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