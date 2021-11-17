Роспотребнадзор назвал главный показатель иммунного статуса от COVID-19

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Уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, является предметом научных дискуссий во всем мире. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 17 ноября.

— Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты, — это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител, — говорится в сообщении.

При этом показателем иммунного статуса, как уточняется, являются лишь вакцинация или перенесенный COVID-19, отмечает РИА Новости.

17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.

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16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и переболевшие им в течение полугода смогут не уходить в самоизоляцию при контакте с больными. Исходя из текста документа, лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, не подлежат самоизоляции.