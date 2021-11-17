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Астролог рассказал, как узнать будущее пары по датам рождения

Дарья Чентаева

Общество
Астролог рассказал, как узнать будущее пары по датам рождения
Фото: Pexels

Астролог рассказал, как узнать будущее пары по датам рождения. Для этого необходимо сложить все цифры в дате вашего рождения и партнера. Например, если вы родились 30 сентября 1995 года, математические действия выглядят так: 3+0+0+9+1+9+9+9+5=45. Итоговое значение должно быть в диапазоне от 1 до 9, поэтому снова складываем полученные цифры и получаем девятку: 4+5=9. То же самое необходимо сделать и с датой рождения партнера. А после полученное ваше число и число партнера суммируем. Результаты расшифровал астролог.

2

Партнеры всегда стараются прислушиваться друг к другу. Такой союз строится на доброте и взаимопонимании.

3

Если выпала тройка, то, вероятнее всего, вы часто думаете, что ваша встреча была уготовлена судьбой. У вас много общих увлечений, вы честны друг с другом.

4

Партнеры готовы меняться ради друг друга. Для кого-то это может показаться наигранным, но ваши отношения крепкие и надежные.

5

Если выпало число пять, значит, скорее всего, возлюбленным тяжело держать себя в рамках одного союза. Им может казаться, что отношения тормозят личное развитие. Но это не так. Только развиваясь вместе, вы сможете добиться успеха.

6

Шестерка означает, что оба партнера очень ревнивые. Иногда это может привести к тяжелому и болезненному расставанию. Главный секрет счастливых отношений в такой паре — доверие и свобода.

7

Вы уверены — ваши отношения судьбоносны. В таком союзе нет места ревности и непониманию. Однако у партнеров могут возникнуть финансовые проблемы. Возлюбленным необходимо поддерживать и принимать друг друга такими, какие есть.

8

Если у вас получилась восьмерка, то вы две противоположности, которые притягиваются друг к другу. Разное мировоззрение, ценности и вкусы только подогревают ваш интерес друг к другу.

9

Скорее всего, у вас и вашего возлюбленного никогда не бывает достаточно времени друг для друга. Также вы не позволяете второй половинке проломить свои границы, но и на его не покушаетесь. Ваш секрет счастья — поддержка и внимание, передает Пятый канал.

Ранее астролог Николь Кузнецова рассказала, когда представительницы разных знаков зодиака обычно выходят замуж.

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