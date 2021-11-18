Путин назвал Россию миролюбивой страной и частью международного сообщества

Фото: Администрация президента РФ

Россия является миролюбивым государством, а концепция внешней политики будет дорожной картой для МИД. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

— Важно, что в нашем основном законе закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков. То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного самостоятельного миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества, — рассказал глава государства.

Конкретные направления внешнеполитической деятельности будут зафиксированы в новой редакции концепции внешней политики, добавил он. Документ вместе с утвержденной стратегией национальной безопасности станет дорожной картой для МИД и других ведомств, приводит слова Путина сайт Кремля.

15 ноября Путин подписал указ, который предполагает оказание гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР. Глава государства также поручил правительству России обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения продукции из ЛНР и ДНР.

Это, как следует из документа, необходимо в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц.