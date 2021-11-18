Путин пообещал участвовать в борьбе с терроризмом и бедностью

Фото: Администрация президента РФ

Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по борьбе с бедностью и терроризмом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

— Россия будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, в их числе, к сожалению, до сих пор остаются терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды, — приводит слова Путина сайт Кремля.

12 октября Путин назвал повышение доходов граждан базовой задачей на встрече с депутатами Госдумы. По его словам, существуют три главных приоритета в проекте федерального бюджета, который должна утвердить нижняя палата парламента.

В их число вошли социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. С 2022 года, по замыслу президента, необходимо перейти на индексацию материнского капитала и других социальных выплат по фактической инфляции. Для реализации этих целей есть достаточно средств в бюджете, уточнил он.