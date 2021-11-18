Путин раскритиковал поставки Западом летального оружия на Украину

Фото: Администрация президента РФ

Поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

— Нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море — да и не только в Черном море, но и в других регионах, близких к нашим границам, — рассказал глава государства.

Украина, уверен он, демонстративно не выполняет обязательства по Минским соглашениям. Договоренности приобрели форму международного права, но Запад «потакает» курсу Киева на их демонтаж, добавил лидер.

Ситуация на востоке Украины далека от завершения, предупредил президент. Одной из наиболее чувствительных тем для Москвы является кризис внутри Украины, приводит слова Путина сайт Кремля.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.